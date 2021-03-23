إحالة زوجة للجنايات لكسرها جمجمة «حماها» في الخانكة

أحالت نيابة الخانكة سيدة لمحكمة الجنايات؛ لمحاولتها قتل والد زوجها وذلك بالتعدى عليه بآلة حادة في الرأس وإصابته بكسر في الجمجمة.ذكر قرار الإحالة أن المتهمة "شيماء.ع"، 22 سنة، قامت بالتعدى على والد زوجها بآلة حادة، وقالت المتهمة إن والد زوجها يعيش معهم منذ وفاة زوجته من أربع شهور، ومنذ حضوره للسكن معهم وهى دائمة الشكوى لزوجها بسبب نظرات والده السيئة لها.أضافت أنه يوم الواقعة فوجئت بمحاولة المجنى عليه التعدى عليها جنسيًا وملامسة أجزاء من جسدها فى غياب زوجها لعمله، ما دفعها بضربه بآلة حادة لتتمكن من الإفلات من يده.فيما أقر المجنى عليه عبد السلام بأقواله الأولية بأنه اكتشف قيام زوجة نجله بسرقة 6 آلاف جنيه من أموال جمعية مشترك فيها بينه وبين الجيران وهو المسؤول عنها وعندما قرر فضح أمرها أمام نجله وأهلها قامت بالتعدى عليه بآلة حادة وفقد الوعى ولاذت بالفرار.كما أقر المجنى عليه بأنها لم تكن المرة الأولى الذى تقوم فيها زوجة نجله بسرقته، مؤكدًا أنها سرقت خاتم ذهبي خاص بزوجته من قبل واشتكى لنجله من أفعالها لكن بلا جدوى.بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة التخصصى تفيد بوصول عبدالسلام.م ٥٦ سنة مصاب بكسر حاد فى الجمجمة وبسؤاله أقر بقيام زوجة نجله بمحاولة قتله وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.