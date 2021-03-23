رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عادل تنتهي من تصوير نصف مشاهد فيلم المحكمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:48 م
غادة عادل
غادة عادل
محمد مجدي
طباعة
كشف المخرج محمد أمين عن كواليس تصوير أحدث أعماله الفنية "المحكمة" المنتظر عرضه الفترة المقبلة.

وقال أمين، لـ«الدستور»، إنه انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم، وقارب على إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بما تم تصويره الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه يصور الفيلم في مكان أشبه بالمحكمة، نظرًا لعدم إمكانية التصوير في المحاكم هذه الفترة.

يضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم منهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وجميلة عوض نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش وميار السيد وسلوى عثمان وآخرون، وتأليف أحمد عبدالله، وهو من إنتاج أحمد السبكي.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»