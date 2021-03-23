غادة عادل تنتهي من تصوير نصف مشاهد فيلم المحكمة

كشف المخرج محمد أمين عن كواليس تصوير أحدث أعماله الفنية "المحكمة" المنتظر عرضه الفترة المقبلة.وقال أمين، لـ«الدستور»، إنه انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم، وقارب على إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بما تم تصويره الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه يصور الفيلم في مكان أشبه بالمحكمة، نظرًا لعدم إمكانية التصوير في المحاكم هذه الفترة.يضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم منهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وجميلة عوض نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش وميار السيد وسلوى عثمان وآخرون، وتأليف أحمد عبدالله، وهو من إنتاج أحمد السبكي.