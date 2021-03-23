تشييع جثمان طفل قتله 4 أشخاص بعد سرقة التوك توك بالمنيا

شيع أهالي عزبة الدليل، التابعة لمركز بني مزار، شمال المنيا الثلاثاء، جنازة طفل كان قد اختفى قبل نحو أسبوع وعُثر عليه جثة هامدة وتبين قيام 4 أشخاص بالتخلص منه لسرقة توك توك يقوده ويعمل عليه.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لطفل يدعي مازن أحمد، 12 سنة، يقيم بقرية الدليل التابعة لمركز بني مزار ملقاه في مجرى مائي.كشفت تحريات المباحث الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن الطفل خرج صبيحة الثلاثاء الماضي للعمل على التوك توك ولم يعد حتى المساء رغم أنه كان معتادًا العودة يوميًا منتصف النهار، لتناول وجبة الغذاء في منزل أسرته، وعقب مرور 12 ساعة توجه أهليته إلى قسم الشرطة وحرروا بلاغًا بتغيبه، وبعد مرور 4 أيام تم العثور على جثة الطفل ملقاه بمجري مائي.وذكرت مصادر أمنية أن المتهمين عددهم 4 أشخاص تم كشف أمرهم حينما حاولوا بيع "التوك التوك" الذي تم الاستيلاء عليه من المجني عليه بعد استدراجه بحجة توصيلهم وأجروا عدة اتصالات بأشخاص في محاولة للتصرف في التوك التوك، وتم الإبلاغ عنهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم.قام المتهمون بتمثيل الجريمة التي قاموا خلالها باستدراج الطفل بالقرب من إحدى المستشفيات والتوجه لأحد الكباري حيث أجبروه علي التوقف وقام أحدهم بخنقه وإلقاء جثته بمجري مائي واستولوا على التوك التوك وفروا هاربين.بالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة وطلبت استعجال تحريات البحث الجنائي حول ظروف وملابسات وكيفية وقوع الجريمة.