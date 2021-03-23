المخرج تامر محسن يودّع بلاتوه تصوير «لعبة نيوتن»

يودع المخرج تامر محسن، الجمعة المقبل، بلاتوه تصوير مسلسله الجديد "لعبة نيوتن"، المقررة مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.وقال محسن، في تصريحات الثلاثاء، إنه يواصل حاليًا تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، مضيفا أنه ينتهي يوم الجمعة المقبل من تصوير آخر مشاهد العمل، لافتًا إلى أنه سيبدأ على الفور عمليات المونتاج والمكساج استعدادا للعرض فى شهر رمضان."لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجبـ ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.كان صناع العمل قد طرحوا البرومو الرسمى للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل يومين، والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله.