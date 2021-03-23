رئيس وزراء تونس يبحث مع سفير الكويت دعم علاقات التعاون

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، اليوم، مع سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري، سبل دعم علاقات التعاون الثنائي، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين.وأكد مشيشي - بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية - أهمية العلاقات النموذجية القائمة بين البلدين منذ عقود، منوها بحجم الاستثمارات الكويتية في مجالي السياحة والقطاع المصرفي في تونس، والتي تعود إلي الستينيات.ومن جانبه، ثمن السفير الكويتي نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة هو نجاح لكل المنطقة، معربا عن دعم بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب تونس في مسارها الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها، علاوة عن تنشيط العلاقات الاقتصادية عبر الارتقاء بعمل اللجنة العليا المشتركة التونسية الكويتية إلى مستوى رؤساء الحكومات.وقد قام السفير الكويتي، بهذه المناسبة، بتقديم دعوة رسمية لرئيس الوزراء التونسي لزيارة الكويت.. وقبلها مشيشي، على أن يحدد موعدها لاحقا.