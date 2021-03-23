رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في عدة أطر دولية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:41 م
جلسة المشاورات المصرية
جلسة المشاورات المصرية الروسية
أ ش أ
طباعة
أكدت مصر وروسيا عمق العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التعاون الوثيق في العديد من الأطر الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة المشاورات المصرية الروسية التي عقدت اليوم، بمقر وزارة الخارجية وترأس الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كما رأس الوفد الروسي سيرجي فيرشينين نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وأشار السفير علاء رشدي -في مستهل اللقاء- إلى عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية، مؤكدا أهمية عقد جلسة المشاورات في ضوء المصالح والتحديات المشتركة للطرفين في العديد من المحافل الدولية.

وتباحث الطرفان خلال جلسة المشاورات حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد متعدد الأطراف.

وشهدت الجلسة تبادلًا للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.

كما بحث الجانبان عددا من المسائل الأخرى ومن بينها: قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وعمليات حفظ السلام، وموضوعات التغير المناخي، بالإضافة إلى القمة المقبلة لنظم الغذاء.

وقدم الوفد المصري عرضًا لآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على المواقف المصرية العادلة من هذه المسألة المحورية بالنسبة للأمن القومي المصري.

واتفق الجانبان على تكثيف المشاورات في كافة المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»