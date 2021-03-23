بعد عام من فرض أول إغلاق.. جونسون يشيد بصبر وشجاعة البريطانيين

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بصبر وشجاعة وانضباط البريطانيين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "لقد عانينا من خسائر عدة، ولكننا تخطينا ذلك معًا.. في بعض الأوقات كانت هذه الأمة تحارب عدوا شرسا في الظلام، لكن العلم ساعدنا على إضاءة الطريق وعلى أن تكون لنا اليد العليا مرة أخرى".وأضاف: "عندما طلبت منكم منذ عام أن تلتزموا بفرض إغلاق، بدا الأمر ضخما، لكننا في القرن الحادي والعشرين، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاربة مرض تنفسي جديد.. لكننا في النهاية فعلناها معا".وتابع: "في النهاية، لم يكن هذا مثل أي صراع آخر خضناه في حياتنا؛ ففي هذا الصراع انخرط جميع المواطنين".