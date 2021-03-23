وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدورة 31 من صالون الشباب تحت عنوان "ما يهمني الآن"، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقصر الفنون بساحة الأوبرا، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأعضاء لجنة التحكيم ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين والإعلاميين.وقالت عبد الدايم إن الفنون بشكل عام تلعب دورًا مهمًا فى بناء الشخصية واستثمار الطاقات بصورة ايجابية الى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية، وأكدت أن صالون الشباب منذ ميلاده يمثل علامة مضيئة فى ساحة التشكيل المصرى ويتيح الفرصة للواعدين فى هذا المجال للتعبير عن أنفسهم وتقديم ابداعاتهم التى تجسد أحلامهم وطموحاتهم، وأثنت على المعروضات التي تضمنها الصالون والمستوى الإبداعي المميز للمشاركين.أوضحت أن أهم ما يتميز به الصالون هذا العام هو حالة التفرد والتنوع الجاد والبناء التي تجلت أعماله المعبرة عن روح الشباب وانتماءهم لهويتهم الوطنية والتأكيد على عراقتها فضلًا عن ابراز أهمية الالتزام بالقيم الجمالية والإنسانية الخلاقة والمتنوعة بأساليب تحمل من الحداثة والتجدد ما يتوافق مع طبيعة العصر، ووجهت الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع ولفريق العمل القائم على التنظيم والإعداد والتنفيذ وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعى تطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة.من جانبه، قال الدكتور خالد سرور إن صالون الشباب من أهم الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويًا للتأكيد على أهمية الابداع في تشكيل الذائقة الفنية والوجدانية للمجتمع، وتعكس العديد من الرسائل التنويرية الخلاقة والملهمة والمؤكدة لريادة مصر الحضارية، وأضاف ان الصالون يضم أعمالًا فنية متميزة نجحت فى التعبير عن قيمة الفن المصري واصالته، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم وتذليلها كافة العقبات لاقامة هذا الحدث فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.جاءت جوائز الصالون في دورته الحالية والتي مثلت واقعيًا موسمه لعام 2020 الذي حالت جائحة كورونا دون اقامته بموعده العام الماضي على النحو التالي:الفنانون الفائزون بجوائز صالون الشباب الدورة 31 لعام 2020...جوائز الصالون قيمة كل جائزة (١٥ الف جنيه) واسكار الصالون بالإضافة إلى شهادة تقدير..١- جائزة التصوير وفاز بها أحمد مجدي مناصفة مع سارة أشرف حجازي٢- جائزة النحت وفازت بها ميسون مصطفى الزربة مناصفة مع شيماء رجب عبد الرؤوف٣- جائزة الرسم وفازت بها نورهان عصام نور الدين مناصفة مع محمد جمال اسماعيل٤- جائزة الخزف وفاز بها أحمد محمد الحسيني مناصفة مع راما علاء سمير٥- جائزة الجرافيك وفازت بها هاجر أحمد سيد مناصفة مع أحمد إبراهيم هلال٦- جائزة التجهيز في الفراغ وفازت بها ألاء سيد محمد مناصفة مع أمير عبد الغني انور٧- جائزة الفنون الرقمية وتشمل (تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك) وفازوا بها ريهام مصطفى درويش مقسمة مع زياد أشرف عبد الجواد وعمر طارق النشوى.٨- جائزة الميديا وتشمل (فيديو آرت، فنون تفاعلية) وفازت بها زينب محمد حبيب مناصفة مع أمنية محمد سيد وفاطمة الزهراء ساميثانيا الجائزة التشجيعية وقيمتها (٥ ألف جنيه)، إضافة إلى شهادة تقدير وحصل عليها كل من أميرة حسني عبد الجليل (خزف) وياسمين محمد احمد علي ( نحت)وتم حجب الجائزة الكبرى وقيمتها ٣٠ ألف جنيه