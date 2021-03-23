إحالة المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى القطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بإحالة المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في منطقة القطامية لمحكمة الجنايات.كشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما ناجى.ع، فادى.م، عاطلين، أقرا بارتكاب السرقة بالإكراه والشروع في قتل سائقها، كما أقرا بإخفاء السيارة داخل مخزن بدائرة القسم.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة سيارته بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان السيارة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.