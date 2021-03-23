حمادة هلال ينشر البوستر الدعائي لمسلسل المداح

نشر الفنان حمادة هلال البوستر الدعائي الأول لمسلسل "المداح"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.واكتفى صناع العمل بوضع اسم العمل على البوستر في إطار جانبي، معتمدين على الشق الروحاني الذي يتناوله المسلسل، وذلك عبر حساب حمادة هلال على "إنستجرام"."المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.