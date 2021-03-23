القليوبية تسجل 71 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة اليوم بعد أن سجل 18 حالة إصابة، جاء بعدها في الترتيب مدينة ومركز طوخ الذي سجل 17 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة قها صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 13981 حالة.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1096 حالة إصابة، والعبور 197 حالة، والقناطر الخيرية 881 حالة، وبنها 4312 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1417 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1413 حالة، وشبين القناطر 985 حالة، وطوخ 1832 حالة وقليوب 984 ومدينة قها 89 وكفر شكر 802 حالة إصابة".من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل، اليوم الثلاثاء، 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ7 منهم وإعطاؤهم تعليمات العزل المنزلي.أضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليًا 34 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة و18 بالقسم الداخلي.وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات، وكشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها عن استقبال المستشفى اليوم، 4 أطفال أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية التي أجريت لهم، إصابتهم بفيروس كورونا.وبحسب المصدر، فإنه تم حجز الأطفال بالمستشفى، مشيرًا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 3 و8 و11 سنوات، فيما يعمل الفريق الطبي بالمستشفى بكامل طاقاته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء، ومتابعه حالات العزل المنزلي بكل دقة وتوفير كل ما يحتاجونه.وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة، ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم طوال فترة العزل، حتى تمام الشفاء.