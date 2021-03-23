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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:05 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب التي تنطلق الخميس المقبل بأرض الكوتة، بمجموعة من العناوين المهمة التي صدرت على مدار الفترة الماضية.

من بين الإصدارات ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي، وتقديم الروائي سعد القرش، وديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوي، المجموعة القصصية "تلال الرماد" للكاتب عمار على حسن، وديوان "من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد، ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس، وديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.

وكذلك كتاب "تدهور الحضارة الغربية" للألماني أوزفالد أشبنغلر، وترجمة أحمد الشيباني، في جزئين، الذي صدر عن سلسلة ذاكرة الكتابة، وكتاب "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوى، تقديم الدكتور حسن طلب، وكتاب "أصول البحث في الثقافة المادية - الفنون والحرف والصناعات التقليدية" للباحث حنا نعيم حنا.

ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب "الشعر والتأويل- النقاد - المبدعون النقاد" للدكتور يوسف نوفل، ومن سلسلة الثقافة العلمية كتاب "رحلة في محميات مصر الطبيعية" لخالد مبارك.

وأيضًا كتاب "الفلسفة والمستقبل.. الدراسات الفلسفية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللٌّمع" لمؤلفه أبونصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربى وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبوبكر الكلا بازي، بجانب العديد من الإصدارات التي صدرت عنها الشهور الماضية، وسيتم تقديم تخفيضات مختلفة عليها لتشجيع زوار المعرض على اقتنائها.

وتفصلنا عن انطلاق الدورة التاسعة للمعرض أقل من 48 ساعة، ويشارك في الدورة الحالية قرابة 100 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بعملية نشر الكتب، لرفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية.

وبدأت الهيئة تجهيز هيكل القاعات الرئيسية للمعرض، حيث تم البدء فى تنفيذ الأجنحة الخاصة بكل دور النشر من المشاركين فى المعرض هذا العام، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقًا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50%.

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