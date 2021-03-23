رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شاهد| لحظة إجلاء نتنياهو بعد إطلاق صاروخ من غزة تجاه الغلاف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:05 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
أجلت عناصر الحراسة الإسرائيلية، منذ قليل، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، خارج أحد المطاعم، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة المحاصر، بالقرب من مكان وجوده.

ويجري نتنياهو جولات في الأماكن العامة لحث الإسرائيليين وأنصار الليكود على الذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد عملية إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنة بئر السبع، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وبدأت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في السابعة صباح اليوم، وتنتهي في العاشرة مساء، بمشاركة 39 قائمة.

وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة خلال عامين، وتشهد منافسة قوية بين نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»