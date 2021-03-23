شاهد| لحظة إجلاء نتنياهو بعد إطلاق صاروخ من غزة تجاه الغلاف

إجلاء رئيس الوزراء نتنياهو من أحد المطاعم بعد سقوط الصاروخ في منطقة بئر السبع.



מאבטחים מפנים את ראש הממשלה נתניהו מאחת המסעדות בבאר שבע

לאחר נפילת הרקטה. pic.twitter.com/jNcogjxaqt — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 23, 2021

أجلت عناصر الحراسة الإسرائيلية، منذ قليل، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، خارج أحد المطاعم، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة المحاصر، بالقرب من مكان وجوده.ويجري نتنياهو جولات في الأماكن العامة لحث الإسرائيليين وأنصار الليكود على الذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد عملية إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنة بئر السبع، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وبدأت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في السابعة صباح اليوم، وتنتهي في العاشرة مساء، بمشاركة 39 قائمة.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة خلال عامين، وتشهد منافسة قوية بين نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.