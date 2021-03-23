السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير كمامات في منافذ بيع التذكر، لتوفير حاجة الركاب من الكمامات، وفى حال حجز تذكرة دون ارتداء الكمامة تتم إضافة قيمة الكمامة على ثمن التذكرة لضمان ارتدائها.قالت الهيئة عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مَن يخالف التعليمات الخاصة بارتداء الكمامة سيتم فرض غرامة فورية ضمن حرص الهيئة على اتباع إجراءات الوقاية والسلام من فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.