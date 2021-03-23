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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أمريكا: إصابات كورونا ترتفع بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:50 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة، حتى الساعة 0646 صباحا بتوقيت نيويورك، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 9ر29 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%، وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، وهو 64ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن الوقت نفسه أمس.

وشهدت ولاية كونيتيكت زيادة بنسبة 1% في عدد حالات الإصابة عن الوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بها إلى 299 ألفا و667 حالة، كما شهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة.

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