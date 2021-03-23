«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة للمسطحات الخضراء

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء ذات الفئة الأولي، لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بمدخل الرقي وطريق "ل" بالمجاورة الثانية بالحي السكني الثاني والحي الأول بمدخل مشروع الإسكان الاجتماعي والطريق المؤدية إليه والحديقة العامة أمام مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ"77" فدان وصيانة أشجار الطرق بمدخل الشرقي الغربي وطريق وطريقة المدينة الترفيهية والطرق الفاصل بين بمشروع ابني بيتك "2" والمشروع الأسكان الأسكان وطريق المشتل بمدينة بني سويف الجديدة أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص المواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 60 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات الفنية يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل بمقر الجهاز، وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.