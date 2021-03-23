رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة للمسطحات الخضراء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:17 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
علا العلاف
طباعة
خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء ذات الفئة الأولي، لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بمدخل الرقي وطريق "ل" بالمجاورة الثانية بالحي السكني الثاني والحي الأول بمدخل مشروع الإسكان الاجتماعي والطريق المؤدية إليه والحديقة العامة أمام مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ"77" فدان وصيانة أشجار الطرق بمدخل الشرقي الغربي وطريق وطريقة المدينة الترفيهية والطرق الفاصل بين بمشروع ابني بيتك "2" والمشروع الأسكان الأسكان وطريق المشتل بمدينة بني سويف الجديدة أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص المواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 60 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات الفنية يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل بمقر الجهاز، وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»