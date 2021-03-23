فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية ببورسعيد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عن فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية بمركز التدريب المهني بالمديرية وتتضمن الدورة التدريبية مجالات (صيانة المحمول والدش للذكور والإناث، الخياطة والتفصيل للذكور والإناث).على مَن يرغب الالتحاق بالدورات، التوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان، خلف حضانة الفيروز، وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم، وتقديم المستندات (صورة المؤهل الدراسي، صورة البطاقة الشخصية، صورة شهادة الميلاد، عدد ٢ صورة شخصية، وصورة كعب العمل).ويشترط في المتقدم للحصول على تلك الدورات، التفرغ التام أثناء فترة التدريب، حيث يحصل المتدرب على بدل انتقال 10 جنيهات عن كل يوم حضور، بدلة تدريب تصرف مجانا للمتدرب، أدوات كتابية (اسكتش، مسطرة، وقلم)، شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، على أن يتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس.وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز غادة طنطاوي، بمركز التدريب المهني الدور الأرضي بمديرية القوى العاملة ببورسعيد.