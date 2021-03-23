«الوطنية للإعلام» تشدد على الالتزام بالمعايير المهنية فى المحتوى الرياضى

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه تم التنبيه على القائمين بالقطاعات البرامجية بالهيئة، بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية في المحتوى والشكل الإعلامي الرياضي المقدم للجماهير، وأيضًا المعايير الموضوعية لضيوف تلك البرامج.وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على أن هناك مراجعة مستمرة لتلك البرامج للتأكد من القيام بدورها الإعلامي في إطار المهنية.يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوطنية للإعلام على احترام قواعد وضوابط المحتوى والشكل الإعلامي المقدم على الشاشة أمام الجماهير، ودورها التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية.