المنفى: فرنسا تعهدت بدعم ليبيا وفتح سفارتها بطرابلس

بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة بأقرب وقت.

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، إن فرنسا أكدت دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وإعادة فتح سفارتها في طرابلس الإثنين المقبل.‏وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أن السلطات الانتقالية الجديدة تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة الوطنية.‏من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا بدون تحقيق السلام واستئصال الإرهاب.وطالب ‏ماكرون