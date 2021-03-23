ماكرون يدعو إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية ستمهد لعودة ليبيا إلى الاستقرار.وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة الفرنسية باريس، نعبر عن دعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية.وتابع: «الليبيون لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة والاستفادة من ثرواتهم.. نجدد دعمنا لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى الانتخابات. وسنعمل على دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا».وشدد على أنه لن يكون هناك استقرار دون السلام في ليبيا واستئصال الإرهاب فيها.ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة خارجية له، حسبما أفاد مكتبه الاعلامي.