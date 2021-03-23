البحرين تدين الهجمات الإرهابية على قرى بالنيجر

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات الإرهابية على 3 قرى بمنطقة تيلابري بجمهورية النيجر، والتي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.وأعربت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب النيجر الصديق جراء هذه الجريمة البشعة، والتي تتعارض مع كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، وتستهدف الأبرياء والآمنين.وأكدت الوزارة تضامن البحرين مع النيجر في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والداعي لتضافر كافة الجهود الهادفة للقضاء على آفة الإرهاب واجتثاثها من جذورها.كان 60 شخصا قد لقوا مصرعهم، الأحد الماضي، جراء هجمات إرهابية استهدفت قرى غرب النيجر، بعد أيام من الهجمات التي استهدفت نفس المنطقة وخلفت 66 قتيلا.