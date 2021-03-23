رئيس الصين يهنئ نظيره الباكستاني بذكرى اليوم الوطني

بعث الرئيس الصيني شي جيبانج، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الرئيس الصيني- وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات لباكستان حكومة وشعبا للمزيد من التقدم والازدهار بمناسبة اليوم الوطني للبلاد".كما أكد الرئيس الصيني أن بكين وإسلام أباد حافظتا على الشراكة التعاونية الاستراتيجية، مضيفا أن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني دخل في المرحلة الجديدة من التنمية ذات الجودة العالية، وأكد أنه يتطلع إلى العمل المشترك مع القيادات الباكستانية لتوطيد وتوسيع المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.