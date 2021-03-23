«الأوقاف»: اعتماد 27 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف (27) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، وهم:1. مدحت محمد فؤاد عبدالرحمنأسيوط2. طه أحمد فارس محمدالأقصر3. عبدالمنعم محمود يوسف بخيتالأقصر4. جابر محمد علي حسنالأقصر5. ربيع علي عبدالرحمنالبحر الأحمر6. ضيف شحاتة محمد شرفالبحيرة7. صباح يوسف إبراهيم زويلالبحيرة8. عبدالموجود صابر محمد إبراهيمالبحيرة9. عبدالعال عبدالعال الصاوي شلتوتالبحيرة10. عبدالهادي سيد عبدالجواد عبداللهبني سويف11. محمود عبدالحكيم محمد حمادبني سويف12. فرحات عبدالباقي الشافعي العراقيالدقهلية13. السمان أحمد علي السمان عليسوهاج14. عادل عبدالرازق عبدربه عبدالصمدالشرقية15. صلاح إبراهيم محمد محمود سعيدالشرقية16. أحمد يحيى عبدالعظيم يحيىالفيوم17. محمد عبدالله محمد حسانينالفيوم18. ممدوح يوسف أحمد خليلالفيوم19. جمال محمد زاهر صالحالقاهرة20. علي إبراهيم علي محمدالقاهرة21. رضا علي سالم دروةالقاهرة22. صلاح مصطفى حسن علي ديابالمنوفية23. رأفت علي السيد شريفالمنوفية24. مجدي محمد رشدي فريدالمنوفية25. حسانين علي خليل الدهشانالمنوفية26. محمد أحمد محمد إسماعيلالمنوفية27. علي عبدالحميد أحمد محليسالمنوفيةكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.وأشار إلى أن ذلك يأتي إسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.