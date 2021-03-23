«الأوقاف»: اعتماد 27 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:36 م
أميرة العنانيطباعة
اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف (27) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، وهم:
1. مدحت محمد فؤاد عبدالرحمن
أسيوط
2. طه أحمد فارس محمد
الأقصر
3. عبدالمنعم محمود يوسف بخيت
الأقصر
4. جابر محمد علي حسن
الأقصر
5. ربيع علي عبدالرحمن
البحر الأحمر
6. ضيف شحاتة محمد شرف
البحيرة
7. صباح يوسف إبراهيم زويل
البحيرة
8. عبدالموجود صابر محمد إبراهيم
البحيرة
9. عبدالعال عبدالعال الصاوي شلتوت
البحيرة
10. عبدالهادي سيد عبدالجواد عبدالله
بني سويف
11. محمود عبدالحكيم محمد حماد
بني سويف
12. فرحات عبدالباقي الشافعي العراقي
الدقهلية
13. السمان أحمد علي السمان علي
سوهاج
14. عادل عبدالرازق عبدربه عبدالصمد
الشرقية
15. صلاح إبراهيم محمد محمود سعيد
الشرقية
16. أحمد يحيى عبدالعظيم يحيى
الفيوم
17. محمد عبدالله محمد حسانين
الفيوم
18. ممدوح يوسف أحمد خليل
الفيوم
19. جمال محمد زاهر صالح
القاهرة
20. علي إبراهيم علي محمد
القاهرة
21. رضا علي سالم دروة
القاهرة
22. صلاح مصطفى حسن علي دياب
المنوفية
23. رأفت علي السيد شريف
المنوفية
24. مجدي محمد رشدي فريد
المنوفية
25. حسانين علي خليل الدهشان
المنوفية
26. محمد أحمد محمد إسماعيل
المنوفية
27. علي عبدالحميد أحمد محليس
المنوفية
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
1. مدحت محمد فؤاد عبدالرحمن
أسيوط
2. طه أحمد فارس محمد
الأقصر
3. عبدالمنعم محمود يوسف بخيت
الأقصر
4. جابر محمد علي حسن
الأقصر
5. ربيع علي عبدالرحمن
البحر الأحمر
6. ضيف شحاتة محمد شرف
البحيرة
7. صباح يوسف إبراهيم زويل
البحيرة
8. عبدالموجود صابر محمد إبراهيم
البحيرة
9. عبدالعال عبدالعال الصاوي شلتوت
البحيرة
10. عبدالهادي سيد عبدالجواد عبدالله
بني سويف
11. محمود عبدالحكيم محمد حماد
بني سويف
12. فرحات عبدالباقي الشافعي العراقي
الدقهلية
13. السمان أحمد علي السمان علي
سوهاج
14. عادل عبدالرازق عبدربه عبدالصمد
الشرقية
15. صلاح إبراهيم محمد محمود سعيد
الشرقية
16. أحمد يحيى عبدالعظيم يحيى
الفيوم
17. محمد عبدالله محمد حسانين
الفيوم
18. ممدوح يوسف أحمد خليل
الفيوم
19. جمال محمد زاهر صالح
القاهرة
20. علي إبراهيم علي محمد
القاهرة
21. رضا علي سالم دروة
القاهرة
22. صلاح مصطفى حسن علي دياب
المنوفية
23. رأفت علي السيد شريف
المنوفية
24. مجدي محمد رشدي فريد
المنوفية
25. حسانين علي خليل الدهشان
المنوفية
26. محمد أحمد محمد إسماعيل
المنوفية
27. علي عبدالحميد أحمد محليس
المنوفية
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.