اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر

اختتمت، اليوم، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو.وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، قد أعلن أنه حتى مساء السبت الماضي، تم سحب 680 ملف ترشح من الأحزاب السياسية، و300 ملف من المرشحين المستقلين.وذكر أن تعداد الناخبين في الاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر الماضي بلغ 24 مليونًا و475 ألفا و310 ناخبين، من بينهم 907 آلاف و298 ناخبًا من الجاليات الجزائرية بالخارج.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع يوم الخميس الماضي مرسومًا رئاسيًا يتضمن دعوة الناخبين للتصويت يوم 12 يونيو القادم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، الذي تم حله، كما وقع الرئيس تبون أمرًا رئاسيًا يتضمن إصدار القانون المتعلق بنظام الانتخابات بعد تعديله.وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في 18 فبراير الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، قبل أن يوقع في 11 مارس الجاري مرسومًا رئاسيًا يتضمن دعوة الناخبين للاقتراع يوم 12 يونيو القادم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.