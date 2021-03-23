لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. فرصة عمل بإحدى صيدليات المنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات بالمنيا براتب يحدد بحسب المقابلة.تتضمن الوظائف المتاحة بالصيدلية عامل بيع على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط تجاري، وألا يزيد عمره عن 55 سنة، وأن يكون لديه خبرة 5 سنوات، وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 0867831672، والتواصل مع المدير المسئول مينا ميلاد، أو التوجه لمقر الصيدلية في منبال، بني مزار، المنيا.