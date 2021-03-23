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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بايدن» يهنئ نظيره الباكستاني بذكرى اليوم الوطني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:19 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
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بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لباكستان حكومة وشعبا للمزيد من التقدم والازدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال: إن أمريكا تعتبر باكستان شريكًا وثيقًا لها، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى تعميق الشراكة مع باكستان.

وأضاف بايدن: إن الشراكة بين أمريكا وباكستان متجذرة في الأهداف المشتركة من الازدهار والسلام الإقليمي، مشيرا إلى أن شراكتنا ستستمر لمخاطبة التحديات المشتركة خاصة فيما يتعلق بجهودنا لانتهاء النزاع في أفغانستان ومحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد ومخاطبة تغير المناخ.

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