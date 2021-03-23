وزير دفاع كوريا الجنوبية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم، أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" الذي يزور دولة الإمارات حاليًّا، حضر محادثات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والإمارات.وبحث سوه- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- الأوضاع الأمنية في البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجالي الدفاع والصناعات الدفاعية مع شخصيات عسكرية بارزة في الإمارات، من بينهم "محمد بن أحمد البواردي" وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، و"حمد محمد ثاني الرميثي" رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن زيارة وزير الدفاع إلى الإمارات، التي تعد أفضل شريك تعاوني لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، عززت علاقات الثقة بين السلطات العسكرية في البلدين، كما تسهم بشكل حقيقي في مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الدفاع والصناعات الدفاعية في المستقبل.