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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام الليبي: القاهرة وجهة المنفي بعد باريس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:52 م
محمد المنفي
محمد المنفي
عبير سليم
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أفاد موقع "عين ليبيا"، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سيزور القاهرة فور انتهاء زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الموقع الليبي: "من المقرر أن يلتقي المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، على مائدة عشاء، قبل أن يتوجها إلى القاهرة".

ووصل المنفي ونائبه موسى الكوني، مساء اليوم باريس، واستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وبحسب ما أفاد به مكتبه الإعلامي، فإن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من قصر الإليزيه، في أول زيارة خارجية يُجريها بعد توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي.

وفي العاشر من فبراير الماضي، أكد محمد المنفي، اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد "المنفى"، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينها، بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

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