ندوة في سفارة مصر بهولندا حول جهود القاهرة بشأن سد النهضة

نظمت سفارة مصر في هولندا ندوة، بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لمناقشة جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر.أعلن ذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الثلاثاء، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".حضر الندوة، التي تأتي استمرارًا لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر إزاء⁧‫ سد النهضة‬⁩ الإثيوبي نخبة من الخبراء الفنيين والباحثين والمعنيين بالشأن الأفريقي.