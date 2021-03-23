عاصفة ترابية بالطريق الصحراوي بمركز إدفو

شهد الطريق الصحراوى الغربى عند مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، اجتياح عاصفة ترابية شديدة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل نسبي.وتشهد مدينة أسوان، منذ بداية الأسبوع الحالي وخاصة بعد الانتهاء من موسم الشتاء، ارتفاعا غير مسبوق في درجة حرارة الطقس، حيث أن الشمس انتشرت اشاعتها كالعادة لتغطي جميع المناطق على مستوى المحافظة، إلا أن هذه الأجواء لم تؤثر على الحركة في الشوارع مطلقًا، والأمور مستقرة إلى حد ما.الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن تأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية، محذرة من أنه يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40، و50كم ساعة ).