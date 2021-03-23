دياب يشوق الجمهور لبرومو «نسل الأغراب»

شوق النجم دياب جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، حيث كشف لجمهوره أن البرومو سوف يتم إصداره خلال ساعات قليلة جدًا.وقال دياب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استنوني خلال ساعات في البرومو التشويقي لمسلسل نسل الاغراب".مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.