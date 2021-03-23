الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الكسارة بمأرب

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران الميليشيا في جبهتي المشجح وهيلان غرب محافظة مأرب.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن أبطال الجيش أحبطوا محاولة تسلل مجموعة من الميليشيا إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة، مؤكدا أن القوات حاصرت العناصر المتسللة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من تدميرها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.وأشار إلى استهداف مدفعية الجيش تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في جبهات القتال غرب مأرب، وأسفر القصف عن تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.