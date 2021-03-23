موسكو: اختبارات لقاح «سبوتنيك لايت» تجرى فى روسيا والإمارات وغانا

قال مسئول روسي، اليوم، إن اختبارات لقاح «سبوتنيك لايت» تجري في روسيا والإمارات وغانا، مبينا أنه عبارة عن نسخة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا ويعمل بجرعة واحدة.وأوضح أرسين كوباتايف، مدير المسار الطبي في أنشطة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أنه "تم إطلاق المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية الدولية الخاصة بسبوتنيك لايت، وهي اختبارات يشارك فيها متطوعون من روسيا والإمارات العربية المتحدة وغانا".وأشار المسئول إلى أن قرابة ألفي شخص تلقوا اللقاح الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق يخطط لتطعيم ما لا يقل عن سبعة آلاف متطوع به، مشيرًا إلى أن اللقاح الجديد يعمل بجرعة واحدة فقط بدلا عن جرعتين في حالة "سبوتنيك V"، الأمر الذي يسهل بكثير استخدامه من الناحية اللوجستية، ويسمح بتطعيم أعداد كبيرة من السكان.وكان المدير العام للصندوق، كيريل دميترييف، أكد سابقا أن "سبوتنيك V" ليس دواء واحدا بل عبارة عن "قاعدة للقاحات"، موضحا أن "سبوتنيك لايت" سيتم استخدامه في الغالب خارج حدود روسيا، على أن يبقى "سبوتنيك V" لقاحا رئيسا ضد فيروس كورونا داخل البلاد.