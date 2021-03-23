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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:35 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
ايهاب مصطفى
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للكتاب الكبار تأثير واضح على جموع الشباب المصري ومن هنا فقد حاولت العديد من لجان الإخوان استخدام أسماء المشاهير ورسوخهم المسبق في وعي القراء المصريين لبث السموم والأفكار المتطرفة والحرب أيضًا على المفكرين والمبدعين، فتارة يحرم نجيب محفوظ الفن، وتارة أخرى يعلن خالد توفيق عن نفوق نوال السعداوي، والعديد من الأفكار والسميات.


ـ نجيب محفوظ

العديد من الصفحات تحت اسم الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، وكل من يحب أن يكتب صفحة باسم الكاتب الكبير فلن يجد أي مشقة في ذلك الفعل، وتكبر الصفحات يوما بعد يوم حتى تصل إلى آلاف القراء الشباب وتبدأ في بث السم والفكر المتطرف ومنذ أيام نشرت إحدى الصفحات التي انشأت باسم الكاتب الكبير تقول:" «علّموا أولادكم أن الموسيقى حرام، وأن العلاقات بين الفتاة والشاب محرمة، علّموهم أن الحرام يبقى حرامًا ولو فعلهُ أكثر الناس، علّموهم أن يجعلوا الرسول قدوتهم، علّموهم أن ليس كل مشهور على صواب، أرجوكم حافظوا على الإسلام في قلوبكم، أرجوكم لا يضيع الإسلام، ارفعوا قيمة دينكم»، أما عن الصفحة فيتابعها 1،022،013، وتم إنشاؤها عام 2009.


ـ أحمد خالد توفيق

انشأت صفحة أحمد خالد توفيق عام 2014، وبلغ عدد المتابعين لها ٢٦٣٬٣٤٨، وأعلنت الصفحة أنها منتخب من الشباب الذين يحبون العراب أحمد خالد توفيق كما حددت في تعريف الصفحة، وبعد وفاة الكاتبة الكبيرة والمفكرة نوال السعداوي نشرت الصفحة تقول..
" نفوق الكاتبة المصرية " نوال السعداوي" التي كانت لا تؤمن بالموت.. وواجبنا العزاء، للطبيعة ما أعطت وللطبيعة ما أخذت، وكل شيء عندكم بالصدفة، والعشوائية.. لا قيمة لصبر حفدة القرود ولا طائل من جزعهم ولا ينتظرن من أحد شيئا، ولا قيمة لميت أو حي، فتتحوليين من انتن الى حثالة كيميائية كما قال الملحد ستيفن: راحلون لا محالة، بعثتن من العدم وسترجعن إلى العدم..!، البقاء للأقوى وللأصلح، فلو لم تكوني يا نوال ضعيفة وفاسدة لما متت كما تموت القرود، وستنتخب الطبيعة خيرا منك ليسود النوع الأفضل.!، عظمت الطبيعة أجرك...وشكرت الطبيعة سعيك، ولتقرأ عليك السافرات صفحات من كتاب أصل الأنواع لداروين عسى أن تتطوري بعد الموت.

وسارت الصفحة على نفس نهج حاتم الحويني نجل السلفي الأكبر أبو إسحاق الحويني، وعبدالله رشدي، وزاد المتابعين على الأمر بأنهم قرروا من في الجنة ومن في النار، وكأنهم هم مفوضون من قبل المولى عز وجل ليقررون من إلى جنته ومن على ناره، ويرسمون أقدارهم بعقولهم وكيفما اتفق معهم.

العجيب في الأمر أن الكثير من المتابعين للصفحة يؤيدون ما كتب وإن كتب أحد القراء رأي مخالف فإنهم يتهكمون عليه ويسخرون منه، وكان الأساس هو السب واللعن للمفكرين.

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صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

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