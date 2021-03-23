مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

لقي 2800 شخص مصرعهم وأصيب 25 ألفا و836 آخرين جراء 18 ألفا و949 حادثا مروريا بالجزائر خلال عام 2020.وبحسب حصيلة أعلنها أحمد نايت الحسين المندوب الوطني للأمن عبر الطرق بالجزائر اليوم، فإنه مقارنة مع سنة 2019، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بواقع 3 آلاف و558 حادثا، كما تراجعت الوفيات بنسبة 13.16% وتراجع عدد الجرحى بنسبة 16.18%.وأوضح أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة هم الأكثر تورطا في حوادث المرور المسجلة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن أصحاب رخصة القيادة الاختبارية لأقل من سنتين تسببوا في وقوع 3350 حادثا بنسبة 17.68% من إجمالي السائقين المتورطين.وأشار إلى أن الجزائر العاصمة شهدت 779 حادثا في 2020 بسبب حجم حركة السيارات وسعة شبكة الطرقات، مرجعا أسباب وقوع مثل هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة وعدم احترام مسافة الأمان ونقص الحيطة والحذر وفقدان السيطرة على المركبة.