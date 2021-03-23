الأمير هاري يحصل على وظيفة جديدة بمقابل 1.7 مليار دولار

حصل الأمير هاري الابن الأصغر لولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز على وظيفة حقيقية وتُسمى "كبير مسؤولي التأثير'' مقابل 1.73 مليار دولار، وهي شركة ناشئة للتدريب على الصحة العقلية ومقرها سان فرانسيسكو تعمل مع عمالقة الولايات المتحدة من هيلتون إلى شيفرون.ووفقًا لموقع"الديلي ميل" البريطاني أن وظيفة الأمير هاري حيث سيروج لتطبيق تستخدمه الشركات العملاقة لتحسين الحالة النفسية للموظفين والحصول على عمل مميز منهم.تمت مقارنة تطبيق Robichaux بتطبيق Tinder للتدريب مدى الحياة لجيل الألفية لإبقائهم سعداء في العمل، لكي يتخذوا الايجابيات ويتجنبوا السلبيات.أما عن دور هاري المتوقع هوأن يظهر في مناسبات خاصة للشركة ويقضي بعض الوقت في اجتماعات الشركة في سان فرانسيسكو بمجرد رفع قيود كوفيد.شرح هاري سبب توليه المنصب، وقال لصحيفة وول ستريت جورنال:" أعتزم المساعدة في إحداث تأثير في حياة الناس، يوفر التدريب الاستباقي إمكانيات لا حصر لها للتطوير الشخصي وزيادة الوعي وحياة أفضل من جميع النواحي، لا يستطيع الكثير من الناس التركيز على صحتهم العقلية حتى يُجبروا على ذلك، أريد أن نبتعد عن فكرة أنه يجب أن تشعر بالكسر قبل طلب المساعدة ".