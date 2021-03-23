اقتصادي: إشادات المؤسسات الدولية بمصر دليل على نجاح القرارات الاقتصادية

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إشادات المؤسسات الدولية التي حصلت عليها مصر خلال الفترات السابقة أثناء جائحة كورونا، لا يوجد بها مجاملات فهي تمثل انعكاس للواقع وبناء على معايير يتم اتباعها.وأكد الإدريسي لـ"الدستور"، أن تلك الإشادات تساهم بنسبة كبيرة في منح الثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، وتطمئن المواطن على جدوى الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.وتابع الخبير الاقتصادي، أنها تطمئن أيضًا المستثمر الأجنبي الذي يريد الدخول في استثمارات هنا في مصر، وأن الدولة المصرية تسير بشكل صحيح، مؤكدًا ان مصر تحتاج إلى ترويج هذه الإشادات العالمية لتنعكس في زيادة حجم الاستثمارات من جانب القطاع الخاص.