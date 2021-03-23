مندوب السعودية بالاتحاد الأوروبي يبحث مع مسئولين أوروبيين العلاقات الثنائية

التقى مندوب السعودية الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد بن محمد العريفي، اليوم، عن بُعد، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وإدارة الجوار في خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايكل ميلر، ومساعد مدير دائرة الشرق الأوسط، كارل هليرغارد، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى- خلال اللقاء- استعراض عدد من المسائل التي تهم العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض المؤتمر الدولي المقبل نهاية الشهر الجاري حول سوريا.