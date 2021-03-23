بريطانيا تسجل 112 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة 112 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم أن المملكة سجلت كذلك 5 آلاف و379 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال المدة نفسها.وأشارت الشبكة إلى أن هذه الإحصائية تمثل ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات مقارنة بتلك المسجلة يوم أمس، حيث سجلت المملكة أمس 17 وفاة فقط مرتبطة بالإصابة بالفيروس.