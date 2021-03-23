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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:21 م
مبادرة السلام السعودية
مبادرة السلام السعودية
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أعربت روسيا عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، داعية كل أطراف النزاع إلى دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق وكامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - اليوم الثلاثاء- أن "موسكو ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية للتسوية السلمية للأزمة في الجمهورية اليمنية، وترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتناحرة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل".

وأضافت الوزارة: "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد، وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

وأوضحت الخارجية الروسية: أن "هذا الأمر يشمل رفع الحصار البحري والجوي والبري عن أراضي البلد بشكل كامل، وكذلك اتخاذ الخطوات العملية العاجلة الأخرى الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية الحرجة في الجمهورية اليمنية".

وأكدت روسيا في البيان عزمها "مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين جريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وقيادة الحوثي على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة".

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