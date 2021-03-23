اليونان تسجل 3586 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في اليونان عن تسجيل 3586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 242 ألفًا و347 إصابة.وأوضحت السلطات، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 7 آلاف و582 وفاة، ويظل 699 مصابًا في وحدات الرعاية المركزة، بينما غادرها ألف و613 شخصًا اليوم، حسب الصحيفة.وذكرت السلطات الصحية، اليوم، أنها تتوقع أن يتم تسجيل أكثر من 3 آلاف و500 إصابة جديدة بالفيروس تزامنًا مع زيادة العبء على المستشفيات في البلاد.