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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إف بي آى»: نحاول معرفة الدافع وراء إطلاق النار فى متجر بولدر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:20 م
متجر بولدر
متجر بولدر
أ ش أ
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي): أن الجهود لا تزال جارية لمعرفة الدافع وراء ارتكاب حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في متجر بمدينة "بولدر" في ولاية "كولورادو" الأمريكية وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقال العميل الخاص بمكتب (إف بي آي) مايكل شنايدر- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ونقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية: "هدفنا في هذا التحقيق هو إجراء تحقيق كامل يتضمن معرفة دوافع مطلق النار"، مضيفا أن الجهود لا تزال مستمرة لمعرفة ذلك.

ولفت شنايدر إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في هذه المرحلة من الوقت، حيث إنه لم يمر على الحادث سوى أقل من 24 ساعة.

من جهتها، قالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة مدينة "بولدر" إن المشتبه به في حادث إطلاق النار متهم في 10 جرائم قتل من الدرجة الأولى، مضيفة أنه يدعى أحمد العليوي العيسى ويبلغ من العمر 21 عاما.

وأشارت إلى أن المشتبه به تم نقله إلى المستشفى حيث عولج من إصابة في الساق وأن حالته مستقرة وسيتم نقله خلال وقت قصير إلى سجن مقاطعة بولدر.

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