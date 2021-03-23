ضبط 2 طن ونصف ملح طعام مجهول المصدر غرب الإسكندرية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 2 طن و500 كيلو جرام ملح طعام بداخل مصنع ألبان بمنطقة النهضة بالعامرية غرب الإسكندرية.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين.حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، ومحمد سرور بشن حملات على نطاق الإدارة.وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع ألبان بمنطقة النهضة لحيازته سلعًا مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة.وتم التحفظ على عدد ٢٥٠ شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالى ٢٥٠٠ كجم مجهول المصدر، و٤ جراكن بلاستيك منفحة زنة الجركن ٣٠ لترًا بإجمالى ١٢٠ لترًا مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.