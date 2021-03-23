موريتانيا ترحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

أعربت موريتانيا، اليوم، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.ودعت موريتانيا- في بيان لوزارة الخارجية- لحل عاجل شامل ودائم للأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.وأضاف البيان: أن موريتانيا إذ تعرب عن دعمها وترحيبها بهذه المبادرة المتناغمة مع الجهود الإقليمية والأممية ومع مشاورات الأطراف اليمنية في جنيف والكويت وستوكهولم، لتؤكد مجددا مطالبتها الثابتة بحل عاجل شامل ودائم للأزمة اليمنية، على أساس قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويضع حدا لتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن الشقيق".