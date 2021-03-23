خلال وجود نتنياهو.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه قاعدة جوية إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم التأكد من عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة قبل قليل تجاه الغلاف، وتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة".وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق الصاروخ جاء تجاه مستوطنة بئر سبع خلال وجود بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، هناك، خلال جولات للتشجيع على التصويت لكتلة اليمين في الانتخابات.وتبين أن الصاروخ طويل المدى وسقط بالقرب من قاعدة "حتسريم" الجوية في مناطق الجنوب، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وجاءت عملية إطلاق الصاروخ بالتزامن مع استمرار عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في العاشرة مساء.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجرى في إسرائيل خلال عامين، ويشارك فيها 39 قائمة انتخابية.