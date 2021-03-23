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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس والتشيك تبحثان دعم علاقات التعاون الثنائي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:21 م
هشام مشيشي
هشام مشيشي
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بحث رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم، مع سفير جمهورية التشيك بتونس، جان فيسيتال، سبل دعم علاقات التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشاد مشيشي– حسب بيان رئاسة الحكومة التونسية- بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، داعيا إلى ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين تونس والتشيك.

من جانبه، اعتبر السفير التشيكي أن العلاقات السياسية مع تونس تعد جيدة، لكنها في حاجة للدعم عبر تبادل الزيارات بين كبار المسئولين، مؤكدا ضرورة تدعيم العلاقات الثقافية، وتطوير التبادل السياحي بين البلدين، خاصة أن تونس من الوجهات المحبذة للسائحين التشيكيين.

وعبر فيسيتال عن رغبة بلاده، التي تستعد لرئاسة الاتحاد الأوروبي، في التشاور مع تونس حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة دعم الانتقال الديمقراطي في الجارة ليبيا.

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