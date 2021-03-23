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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:24 م
متحف فيكتوريا
متحف فيكتوريا
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أعلن متحف فيكتوريا وألبرت في لندن بالتعاون مع "مؤسسة فن جميل" إحدى أولى المؤسسات الفنية المعاصرة فى دبي، اليوم، قائمة بأسماء 8 مرشحين لـ"جائزة جميل" للفن والتصميم المعاصر المستلهم من التقاليد الإسلامية.

وتم اختيار الـ8 أسماء من بين أكثر من 400 متقدم للجائزة التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني: جلنار عديلي (إيران)، هدية بدري (الإمارات)، كالول داتا (الهند)، فرح فياض (لبنان)، عجلان غارم (السعودية)، صوفيا كريم (المملكة المتحدة)، جنى طرابلسي (لبنان)، وبشرى وقاص خان (باكستان).

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز بجائزة هذه الدورة التي تحمل عنوان "جائزة جميل: من الشعر إلى السياسة" يوم 18 سبتمبر 2021 الذي سيشهد افتتاح معرض للأعمال المرشحة بمتحف فيكتوريا وألبرت، في لندن، على أن تتاح لتلك الأعمال جولة دولية، حيث إنها تشمل التصميم الجرافيكي والأزياء والطباعة والمنسوجات والمجسمات والنشاط الفني.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة لهذه الدورة د. تريسترام هنت، مدير متحف فيكتوريا وألبرت رئيسًا، وعضوية كل من الفنان العراقي مهدي مطشر والمعمارية البنغالية مارينا تبسم، والكاتبة وناقدة التصميم البريطانية أليس راوسثورن، والكاتب والباحث الإماراتي ومؤسس "مؤسسة بارجيل للفنون" سلطان سعود القاسمي.

وقال د. تريسترام هنت" إن جائزة جميل تركز على التصميم المعاصر، حيث إنها جذبت عددا قياسيا من المشاركات من جميع أنحاء العالم، ومن خلال محور يربط الشعر بالسياسة، تم اختيار أسماء قائمة المرشحين التي تتميز بالتنوع والتفرد لمشاريعهم المبتكرة ذات الخيال، بربط قوي بين التقاليد الفنية الإسلامية وأساليب التصميم المعاصر"، موضحا أن المعرض سيقام في لندن في الفترة من 18 سبتمبر القادم إلى 28 نوفمبر القادم.

يذكر أن الجائزة انطلقت فى عام 2009 وتأسست بالشراكة مع متحف فيكتوريا وألبرت بعد تجديد صالة جميل للفنون الإسلامية التي تعد من أهم المساحات التي تعرض التراث الإسلامي الغني في العالم، وتهدف لرفع الوعي بأوجه التعاون بين الممارسات المعاصرة والتاريخ الغني للمنطقة، وترسيخ مفاهيم الثقافة الإسلامية عالميًا، وحصلت عليها في دورتها الأولى آفروز آميغي لعملها الذي كان عبارة عن شاشة مصنعة من بلاستيك مغزول مقطوعة يدويا استخدمت لبناء خيام اللاجئين.

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