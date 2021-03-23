الكويت تسجل 1288 إصابة و13 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم، عن تسجیل 1288 إصابة جدیدة و13 حالة وفاة بفیروس كورونا المستجد (كوفید- 19)، فيما تم تسجيل 1202 حالة شفاء في الـ24 ساعة الماضیة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 221 ألفا و743 حالة، والوفيات إلى 1246، والشفاء إلى 206 آلاف و180 حالة بنسبة شفاء بلغت 92.9%.