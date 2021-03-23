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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين» يطرح مناقصة محلية بالشيخ زايد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
علا العلاف
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طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أعمال تأجير سيارات للعاملين بمحطة المياه بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومحطة الرافع ببرقاش بعدد 9 خطوط بمدينة الشيخ زايد إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10 آلاف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

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