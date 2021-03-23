عواض: فعاليات المسارح المتنقلة تجوب المحافظات بعروض دار الأوبرا

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تواصل فعالياتها في المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.وأضاف رئيس قصور الثقافة لـ"الدستور"، أن مبادرة المسارح المتنقلة التي تنفذها الهيئة تستضيف عروض دار الأوبرا المصرية، بـ 9 محافظات من خلال ببرنامج حفلات فنية متنوعة، تنفيذا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.ولفت إلى أن العروض تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية فضلا عن الدور المجتمعي الهادف لنشر الفنون الجادة والارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة لمختلف الشرائح الاجتماعية للتعرف على الألوان الإبداعية الراقية.يشار أن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الثقافة وتعد إضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين، وتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، القناة وسيناء بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.